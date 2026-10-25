Yulius: Lima Hari yang Lalu Saya Dipanggil Pak Presiden

jpnn.com - MANADO - Presiden Prabowo Subianto berencana membangun gelanggang pacuan kuda berskala internasional di Sulawesi Utara untuk mendukung pengembangan olahraga berkuda.

Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus setelah bertemu Presiden Prabowo di Hambalang.

"Lima hari yang lalu saya dipanggil Pak Presiden ke Hambalang. Salah satu bahasannya adalah beliau akan membangun pacuan kuda berskala internasional di Sulut," kata Yulius di Gelanggang Pacuan Kuda Maesa Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sabtu (24/10).

Menurut Yulius, rencana tersebut menjadi kabar baik bagi komunitas pacuan kuda di Sulawesi Utara, terutama para peternak, pemilik kuda, joki, dan pelatih.

Dia menyampaikan hal itu seusai Sulawesi Utara meraih gelar juara umum Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pacuan Kuda Pordasi ke-60 Tahun 2026.

Sulawesi Utara memastikan gelar tersebut setelah pelaksanaan seri kedua Indonesia's Horse Racing (IHR) Kejurnas Pacuan Kuda Pordasi di Tompaso.

"Sulut juara umum dan meraih Piala Presiden, ini sejarah," ujar Yulius.

Ia menilai keberhasilan meraih gelar juara umum sekaligus Piala Presiden menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan olahraga berkuda di Sulawesi Utara.