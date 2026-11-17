jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Yulius Setiarto dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Polri dan Komisi Yudisial (KY) meninjau ulang wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan.

Menurutnya, kedudukan serta fungsi lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan sudah jelas diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tersebut tidak dapat dilanjutkan hanya atas dasar asumsi ancaman tanpa kajian urgensi yang terbuka, terukur, dan dapat diuji publik.

Wacana ini mencuat seusai audensi Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada 4 November 2026. Ketua KY menyebut satuan itu akan dibentuk dengan pendekatan humanasi sekaligus “progresif aktif”, sementara Kapolri menyatakan kesepakatan tersebut baru akan diperkuat melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

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Hingga kini, nama satuan, struktur, anggaran, dan dasar hukumnya belum disampaikan kepada publik. Adapun gagasan itu langsung memicu perdebatan mengenai batas kewenangan aparat keamanan dalam sistem peradilan, termasuk kritik dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yang menilai rencana tersebut tidak rasional dan berpotensi mencederai independensi kekuasaan kehakiman.

“Kami memahami dan menghargai niat untuk menjaga marwah hakim serta mengantisipasi gangguan terhadap proses persidangan. Namun niat baik tidak boleh menjadi pembenaran bagi pembentukan struktur baru yang belum terbukti urgensinya, apalagi jika berpotensi mengaburkan garis pemisah antara fungsi kepolisian dan fungsi peradilan,” kata Yulius Setiarto.

Dia menyebut bahwa konstitusi telah menempatkan kedua lembaga pada kedudukan yang tegas dan terpisah. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan Pasal 30 ayat (4) menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

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Pada tingkat undang-undang, Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas melarang segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

Adapun UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memerinci tugas pokok sekaligus mengatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pengembang fungsi kepolisian Polri yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.