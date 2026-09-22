Yuna Wellness Jadi Layanan Baru di Amarta Pasut Beach Retreat, Simak

jpnn.com, BALI - Nakula, perusahaan manajemen properti dan perhotelan yang berbasis di Bali memperkenalkan layanan Yuna Wellnes di Amarta Pasut Beach Retreat.

Layanan terbaru itu menawarkan kesehatan yang memadukan aktivitas fisik, pemulihan, perawatan kecantikan hingga nutrisi dalam suasana tenang.

Dikelilingi pemandangan sungai yang nyaman, Yuna dirancang sebagai perpanjangan dari filosofi slow living Amarta.

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CEO Nakula Christian Sunjoto mengatakan layanan ini menghadirkan ruang khusus untuk para tamu dapat menjadikan wellbeing sebagai bagian alami dari pengalaman menginap mereka.

"Melalui Yuna Wellness Bali, kami ingin menciptakan pengalaman yang membantu para tamu memperlambat ritme, menikmati momen saat ini, dan pulang dengan perasaan benar-benar kembali berenergi, baik secara fisik maupun mental,” ujar Christian dalam siaran persnya, Senin (21/9).

Nama Yuna terinspirasi dari interpretasi dalam bahasa Jepang yang berkaitan dengan kelembutan, keanggunan, koneksi, keindahan, dan mimpi.

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Nilai-nilai itu mencerminkan filosofi di balik pengalaman yang ditawarkan.

Yuna menghadirkan pendekatan lebih mudah diterapkan, memberikan kesempatan bagi para tamu untuk bergerak, memulihkan tubuh, mengisi kembali energi, dan merawat diri dengan cara kehidupan sehari-hari.