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Yunita Siregar Harus Menahan Tangis Saat Syuting Laut Bercerita

Yunita Siregar Harus Menahan Tangis Saat Syuting Laut Bercerita
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Yunita Siregar saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Yunita Siregar mengungkap tantangannya saat memerankan karakter Asmara Jati dalam film Laut Bercerita.

Dalam film garapan Yosep Anggi Noen itu, dia berperan sebagai Asmara, adik Biru Laut yang diperankan Reza Rahadian.

Karakter Asmara harus menghadapi kehilangan kakak dan menjalani pencarian untuk mendapatkan jawaban atas hilangnya Biru Laut.

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Yunita Siregar mengaku karakter Asmara cukup berbeda dengan dirinya. Dia merasa sebagai pribadi yang lebih mudah terbawa emosi hingga menangis ketika menghadapi situasi tertentu.

“Karena aku cukup ‘Hello Kitty’ gitu, digitu-gituin kayak tadi saja, dikit-dikit sudah nangis. Gimana aku harus menahan?” kata Yunita Siregar saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Perbedaan karakter tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Yunita Siregar selama mendalami peran Asmara.

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Dia mengatakan, sutradara Yosep Anggi Noen selalu mengingatkannya agar tidak membawa sifat pribadinya ke dalam karakter Asmara.

“Mas Anggi selalu mengingatkan aku, ‘Enggak, di sini Asmara harus lebih rasional. Asmara harus sangat berbeda dengan Anjani, dengan Ibu,’” tuturnya.

Aktris Yunita Siregar mengungkap tantangannya saat memerankan karakter Asmara Jati dalam film Laut Bercerita.

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