Yunus Nusi Ajak Masyarakat Bersatu Dukung Timnas Indonesia di Surabaya

Yunus Nusi Ajak Masyarakat Bersatu Dukung Timnas Indonesia di Surabaya

Yunus Nusi Ajak Masyarakat Bersatu Dukung Timnas Indonesia di Surabaya
Ilustrasi penggemar Timnas Indonesia mendukung langsung ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - PSSI menjamin keamanan seluruh pertandingan Timnas Indonesia, baik di level senior maupun U-23, yang akan digelar di Surabaya.

Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa laga di Kota Pahlawan sudah mendapatkan izin resmi dari pihak Kepolisian RI.

Keamanan Ditingkatkan

Keamanan juga ditingkatkan mengingat seluruh pertandingan levelnya internasional, sehingga tidak boleh terjadi aksi yang mencoreng nama Indonesia sebagai penyelenggara.

Baca Juga:

"Kami sudah menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk suporter untuk bisa mengamankan pertandingan."

"Komitmen sudah terjalin dari rekan-rekan suporter, baik yang di Jawa Timur maupun Sidoarjo untuk menjaga hal tersebut," ujar Yunus Nusi dalam rekaman yang dibagikan PSSI.

Politikus Partai Golkar itu mengajak semua pihak mendukung Timnas Indonesia, baik senior maupun U-23saat berlaga.

Baca Juga:

Jadwal Timnas Senior dan U-23

Rencananya Timnas Indonesia akan mengadakan uji coba melawan Taiwan pada 5 September serta Lebanon tiga hari berselang.

Sementara itu, Timnas U-23 akan menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-23 2026  menghadapi Laos (3/9), Macau (6/9), dan Korea (9/9).

Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendukung tim nasional berlaga ketimbang demonstrasi anarkis

