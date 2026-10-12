Yunus Nusi Desak Polisi dan I.League Bertindak Tegas Buntut Oknum Suporter Serang Bus EPA Persib Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PSSI Yunus Nusi meminta I.League dan pihak Kepolisian mengambil tindakan tegas terkait adanya insiden dugaan penyerangan terhadap bus tim EPA Persib Bandung U-18.

Pria kelahiran 30 Januari 1970 itu menilai bahwa harus ada sanksi tegas dan efek jera untuk membuat sepak bola Indonesia lebih baik lagi.

I.l“Harus diakui rivalitas itu hanya dua kali 45 menit. Itu pun cukup hanya ada di pemain. Suporter yang menang bersyukur, kalah harus diterima, dan tidak ada rivalitas yang ekstrem seperti ini,” ujar pria berakronim YN itu.

“Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi. Sekali lagi kami mohon kepada pihak kepolisian untuk memberikan hukuman yang berat, menangkap mereka-mereka ini, dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya.”

Bagi Yunus Nusi sepak bola harus menjadi ruang yang aman bagi semua pihak.

Setiap orang yang datang untuk menyaksikan pertandingan maupun terlibat dalam kegiatan sepak bola harus dapat menjalankan aktivitasnya dan kembali ke rumah dengan selamat.

“Kalau seperti ini ulah-ulah suporter, tidak akan ada damai di sepak bola Indonesia. Bayangkan saja, anak-anak Elite Pro Akademi yang masih usia dini dibuat seperti ini oleh suporter,” ungkap pria asal Gorontalo itu.

“Kami sangat menyayangkan. Sampai kapan ini akan berakhir kalau kita tidak saling sadar? Untuk apa kita melakukan hal-hal seperti itu,” imbuhnya.