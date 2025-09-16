menu
Yupi Good Talent 2025, Ajang Penyaluran Minat dan Bakat Anak Indonesia
Penyanyi Widi Mulia (kedua dari kiri) didampingi Marketing Communication Manager, PT. Yupi Indo Jelly Gum.Tbk, Addyono H. Koloway. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Lingkungan keluarga maupun sekolah memiliki peran utama dalam mendukung minat dan bakat.

Hal itu penting diketahui karena menyalurkan bakat berperan besar dalam menumbuhkan rasa percaya diri pada anak.

"Mengenali minat dan bakat anak adalah langkah awal yang sangat penting," kata Psikolog, Dr. Yasinta Indrianti, S.Psi., M.Psi., Selasa (16/9).

Dia menjelaskan, anak yang memiliki ruang untuk berekspresi biasanya lebih bahagia, lebih resilien, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. 

Senada itu, dari sudut pandang dunia seni, penyanyi Widi Mulia percaya bahwa dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penentu dalam mengasah bakat anak.

Menurutnya, tujuan mengasah bakat bukan tentang menang atau kalah, tetapi bagaimana mengapresiasi daya juang, menumbuhkan rasa percaya diri dan merasa bahagia saat melakukan hal yang mereka cintai. 

"Pendampingan keluarga sangat penting untuk meneguhkan keberanian, melatih semangat, kompetensi dan kreativitas dalam diri anak-anak,” ungkap Widi.

Berdasar hal itu, Yupi Gummy kembali menggelar Yupi Good Talent 2025 (YGT), sebuah ajang pencarian bakat untuk anak-anak Indonesia. Mengusung tema From Fun to Fame, tahun ini merupakan tahun ke-6 Yupi Good Talent (YGT) diadakan.

