Yura Yunita Bersyukur Bisa Antar Jenazah Vidi Aldiano ke Pusara: Dia Ganteng Sekali

Yura Yunita seusai pemakaman Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Penyanyi Yura Yunita ikut mengantarkan sahabatnya, Vidi Aldiano ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Bersama sang suami, Donne Maula, dia tampak hadir di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

Keduanya mengikuti prosesi pemakaman mendiang Vidi Aldiano hingga selesai.

Ditemui seusai pemakaman, Yura Yunita mengaku mendapat kabar duka sahabatnya itu seusai menunaikan salat zuhur di Madinah.

Istri Donne Maula itu pun tak menampik perasaan sedih ketika mendengar kabar duka tersebut.

Dia dan suaminya lantas memutuskan untuk segera pulang ke Indonesia.

"Selepas salat zuhur di Madinah terus dapat kabar sedih banget. Terus ya sudah kami langsung pulang, terbang ke Indonesia. Alhamdulillah jadi sampai jam setengah tujuh pagi," ujar Yura Yunita di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

"Tadi sempat ke rumah duka, sempat ke masjid, salatin, salaatin beb (Vidi Aldiano)," sambungnya.

Penyanyi Yura Yunita bersyukur bisa mengantarkan jenazah sahabatnya, Vidi Aldiano ke pusara setelah kemarin masih berada di Madinah

