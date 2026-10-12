Yura Yunita dan Idgitaf Menyatu dalam Mendung

jpnn.com, JAKARTA - Dua penyanyi sekaligus pencipta lagu, Yura Yunita dan Idgitaf, resmi menyatukan rasa lewat single yang berjudul Mendung.

Karya ini bukan sekadar penambah diskografi, melainkan wujud nyata dari dua kekuatan yang melebur menjadi satu kesatuan yang utuh..

Lahirnya Mendung berasal dari rasa saling apresiasi yang mendalam dari Yura dan Idgitaf. Kolaborasi ini jauh dari kesan transaksional semara; ini adalah perayaan atas rasa saling percaya dan kedekatan personal yang sangat humanis di antara keduanya.

Rasa percaya inilah yang menjadi fondasi terkuat lagu ini. Mendung dibangun dengan porsi yang sepenuhnya seimbang. Identitas vokal dan musikalitas Yura maupun Idgitaf mendapatkan panggung yang sama terangnya, saling menopang tanpa ada yang mendominasi satu sama lain.

Bagi Yura, kolaborasi ini adalah sebuah perayaan atas rasa saling menghargai sesama pencipta lagu perempuan.

“Dari pertama kali dengar karya-karyanya, aku selalu kagum sama cara Gita menulis lagu. Penulisannya jujur, tajam, dan punya identitas yang kuat. Bisa menyanyikan Mendung bareng musisi seotentik Gita rasanya menyenangkan, karena kita berdua berangkat dari rasa saling mengagumi dan saling percaya sejak awal," ungkap Yura Yunita.

Hal senada juga diungkapkan oleh Idgitaf. Baginya, karya kolaborasi ini adalah bentuk paling nyata dari semangat women support women di industri musik.

“Kak Yura itu salah satu musisi perempuan yang selalu jadi inspirasi besar buat aku. Cara Kak Yura menjaga konsistensi, kejujuran dan energi dalam berkarya benar-benar memberi bayangan tentang mau jadi penyanyi seperti apa aku di masa depan,” ujar Idgitaf.