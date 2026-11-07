Yura Yunita Mengajak Menyusun Keberanian di Kondisi Saat Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Yura Yunita merilis karya terbaru yang bertitel Pertiwi (Live Piano Version).

Lewat lagu versi baru itu, dia menghadirkan ruang hening yang intim di tengah dinamika situasi yang penuh tantangan.

Pertiwi (Live Piano Version) lahir pada momen yang sangat relevan, hadir bukan sekadar sebagai rilis musik, melainkan sebagai katarsis sosial, doa penguat, dan penawar emosional bagi publik yang tengah merawat asa di hari-hari ini.

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Lebih dari sekadar versi alternatif, lagu itu hadir sebagai kepingan pelengkap dari perjalanan emosional yang dibangun dalam video musik (MV) resmi.

Kedua persembahan Yura Yunita tersebut menyajikan dua sisi cerita yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan.

Lanskap video Pertiwi mengajak penonton menyelami ragam gejolak emosi secara visual, sementara versi Live Piano hadir sebagai ruang hening untuk mengambil napas.

Di saat realitas yang tergambar menguras tenaga, dentingan piano Yura menyambutnya dengan sentuhan hangat, menciptakan ruang aman bagi pendengar untuk mengumpulkan sisa keberanian dan tetap berdiri tegak.

Karya tersebut juga membawa pesan kuat tentang komitmen untuk 'menolak diam', menolak jatuh dalam kepasrahan atau membiarkan harapan perlahan pudar.