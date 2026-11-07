menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Yura Yunita Mengajak Menyusun Keberanian di Kondisi Saat Ini

Yura Yunita Mengajak Menyusun Keberanian di Kondisi Saat Ini

Yura Yunita Mengajak Menyusun Keberanian di Kondisi Saat Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Yura Yunita. Foto: Dok. YURA

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Yura Yunita merilis karya terbaru yang bertitel Pertiwi (Live Piano Version).

Lewat lagu versi baru itu, dia menghadirkan ruang hening yang intim di tengah dinamika situasi yang penuh tantangan.

Pertiwi (Live Piano Version) lahir pada momen yang sangat relevan, hadir bukan sekadar sebagai rilis musik, melainkan sebagai katarsis sosial, doa penguat, dan penawar emosional bagi publik yang tengah merawat asa di hari-hari ini.

Baca Juga:

Lebih dari sekadar versi alternatif, lagu itu hadir sebagai kepingan pelengkap dari perjalanan emosional yang dibangun dalam video musik (MV) resmi.

Kedua persembahan Yura Yunita tersebut menyajikan dua sisi cerita yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan.

Lanskap video Pertiwi mengajak penonton menyelami ragam gejolak emosi secara visual, sementara versi Live Piano hadir sebagai ruang hening untuk mengambil napas.

Baca Juga:

Di saat realitas yang tergambar menguras tenaga, dentingan piano Yura menyambutnya dengan sentuhan hangat, menciptakan ruang aman bagi pendengar untuk mengumpulkan sisa keberanian dan tetap berdiri tegak.

Karya tersebut juga membawa pesan kuat tentang komitmen untuk 'menolak diam', menolak jatuh dalam kepasrahan atau membiarkan harapan perlahan pudar.

Penyanyi sekaligus penulis lagu, Yura Yunita merilis karya terbaru yang bertitel Pertiwi (Live Piano Version).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI