Yura Yunita: Terakhir Mimpi Kami Pengin Haji Bareng-Bareng

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Yura Yunita ternyata memiliki impian dengan sahabatnya, Vidi Aldiano yang kini sulit untuk diwujudkan.

Pelantun Tutur Batin itu mengungkapkan, dirinya dan mendiang Vidi Aldiano pernah bermimpi untuk menunaikan ibadah haji bersama.

"Terakhir mimpi kami bareng-bareng pengin haji bareng-bareng," ujar Yura Yunita di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).

Adapun dia sendiri baru saja menjalani ibadah umrah bersama sang suami, Donne Maula.

Yura Yunita langsung bergegas pulang tatkala mendapat kabar duka atas meninggalnya suami Sheila Dara tersebut.

Ketika menjalani ibadah umrah, dia ternyata tak lupa mendoakan sahabatnya itu yang berjuang melawan penyakit kanker ginjal.

Yura, bahkan sempat menuliskan sesuatu di depan ka'bah, dua hari sebelum Vidi Aldiano berpulang.

"Terus dua hari sebelum berpulang (aku) sempat nulis sesuatu di depan Ka'bah," tuturnya.