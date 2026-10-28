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Yuran Fernandes Jadi Algojo Penalti Persebaya, Bernardo Tavares Beber Fakta Menarik

Yuran Fernandes Jadi Algojo Penalti Persebaya, Bernardo Tavares Beber Fakta Menarik
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Bek Persebaya Surabaya Yuran Fernandes (tengah) melakukan selebrasi. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya memiliki cerita menarik di balik kemenangan 3-1 atas Madura United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Bek Yuran Fernandes dipercaya menjadi penendang penalti pada menit-menit akhir, sebuah keputusan yang ternyata didasarkan pada hasil latihan tim.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa pemilihan eksekutor bukan keputusan spontan. Tim pelatih melihat performa para pemain saat menjalani latihan terakhir sebelum pertandingan.

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Alasan Yuran Fernandes Menjadi Algojo Penalti

Yuran dinilai paling siap setelah mencetak jumlah gol terbanyak dalam sesi latihan penalti. Kepercayaan tersebut kemudian dibayar dengan eksekusi yang sukses dan membantu Bajol Ijo kembali unggul atas Madura United.

"Kami sudah menyiapkan para pemain untuk mengambil penalti dalam latihan terakhir," jelas Tavares.

"Ada beberapa pemain yang bisa menjalankan tugas itu, tetapi Yuran mencetak gol paling banyak saat latihan sehingga dia dipilih untuk mengeksekusi penalti," imbuhnya.

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Gol Krusial dari Titik Putih

Gol dari titik putih tersebut menjadi momen penting bagi Persebaya setelah Madura United sempat menyamakan kedudukan.

Keberhasilan Yuran membuat tuan rumah kembali memimpin sebelum Yann Mabella memastikan kemenangan melalui gol pada masa tambahan waktu.

Yuran Fernandes menjadi salah satu kunci kemenangan Persebaya atas Madura United. Ternyata, ada fakta menarik di balik penunjukannya sebagai eksekutor penalti.

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