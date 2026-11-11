Yuran Fernandes Kembali Dipanggil Cape Verde, Begini Respons Bek Persebaya

jpnn.com - Bek Persebaya Surabaya Yuran Fernandes mendapat kesempatan kembali memperkuat Timnas Cape Verde

Pemain berusia 32 tahun itu masuk dalam skuad yang disiapkan untuk menjalani pertandingan Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Tanjung Verde dijadwalkan menghadapi Liberia dalam upaya melanjutkan perjuangan menuju putaran final Piala Afrika 2027.

Bagi Yuran, kesempatan mengenakan seragam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri. Eks pemain PSM Makassa itu pun bertekad memanfaatkan pemanggilan tersebut dengan memberikan kontribusi maksimal.

"Merupakan kebanggaan bagi saya bisa kembali mendapat kesempatan membela Tanjung Verde," ucapnya.

"Saya akan memberikan kemampuan terbaik, bekerja keras bersama tim, dan berusaha membantu negara meraih hasil positif dalam pertandingan nanti."

Yuran Fernandes Kembali Dapat Kepercayaan

Pemanggilan kali ini menjadi kesempatan bagi mantan pemain PSM Makassar tersebut untuk menambah pengalaman di level internasional.

Yuran diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Cape Verde dalam pertandingan melawan Liberia. Kepercayaan dari Humberto Bettencourt sekaligus menunjukkan bahwa dirinya masih masuk dalam rencana tim nasional.