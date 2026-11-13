Yusril Akan Cermat dan Hati-hati Agar Kasus Gibran Tidak Terulang Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan penghitungan waktu selama 14 hari bagi Presiden Prabowo itu dimulai setelah surat pemberitahuan MPR diterima oleh pihak eksekutif.

Yusril mengatakan dirinya siap memeriksa kelengkapan dokumen bakal cawapres pengganti Gibran.

"Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden Pak Gibran, supaya ke depan tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming sebagai wapres pascakeputusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan ijazah, Yusril menjelaskan Presiden Prabowo memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Langkah Presiden Prabowo itu dapat dilakukan setelah MPR mengadakan rapat untuk memutuskan atau menyatakan telah terjadi kevakuman posisi wapres.

Yusril menjelaskan bahwa keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan sebagai cawapres baru sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril.