Yusril Beberkan Alasan Gibran Mundur dari Wapres, Ternyata!

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membeberkan alasan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Hal itu dikatakan Yusril saat mendatangi kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11).

Menurut dia, Gibran memiliki pertimbangan pribadi dan juga mendengar aspirasi dari masyarakat.

“Jadi, alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” ucap Yusril kepada wartawan.

“Dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres, dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri,” kata dia.

Dia menuturkan bahwa surat pengunduran diri memang sangat singkat, hanya lima paragraf.

“Kalau persoalan yang lain-lain saya kira mungkin nantilah, biar yang lain menjelaskan,” kata dia.

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan permohonan pengunduran diri sebagai Wapres RI.