jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pengalaman Yusril Ihza Mahendra dalam penyelenggaraan negara dapat menjadi salah satu pertimbangan jika namanya dipilih sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Abdul Fickar, calon wakil presiden tidak hanya membutuhkan pengalaman pemerintahan, tetapi juga kemampuan memimpin dan mengelola kegiatan pemerintahan secara teknis. Sebab, wakil presiden berpotensi mendapat penugasan langsung dari presiden.

"Calon wakil presiden harus memiliki kemampuan memimpin kegiatan secara teknis. Sebab, ada kemungkinan wakil presiden akan mendapatkan penugasan dari presiden ketika presiden sedang menjalankan aktivitas kebijakan," kata Abdul Fickar kepada wartawan, Selasa (17/11).

Dia menilai pengalaman Yusril dalam penyelenggaraan negara, khususnya di lingkungan eksekutif, dapat menjadi bekal untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

“Memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan negara secara umum, baik di bidang eksekutif maupun yudikatif," ujarnya.

Yusril pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Sekretaris Negara. Saat ini, dia menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

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Meski pengalaman pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan, Abdul Fickar menilai kapasitas calon wakil presiden juga harus dilihat dari kemampuannya membangun kerja sama dengan presiden.

Menurut dia, hubungan kerja yang baik dapat terbangun apabila presiden dan wakil presiden memiliki kepentingan serta cita-cita yang sejalan untuk memajukan masyarakat Indonesia.