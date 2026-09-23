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Yusril Kembali Singgung Makar terkait Penyadapan Presiden

Yusril Kembali Singgung Makar terkait Penyadapan Presiden
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Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa (22/9/2026). ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas RI

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra kembali bicara perkembangan penyidikan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.

Yusril menyebut penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Menurutnya, intersepsi terhadap presiden bukan penyadapan biasa karena kepala negara merupakan primus inter pares atau ‘yang utama di antara yang setara’. Maka dari itu, perlu dicari kaitan dugaan penyadapan itu dengan aspek tindak pidana lain.

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"Sementara ini, cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan," kata Yusril di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Namun, dia menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan kasus dimaksud kepada Bareskrim Polri, termasuk ihwal perlu atau tidaknya membuka substansi hasil sadapan kepada publik.

Yusril juga menyebut pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya itu.

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"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun," ucapnya.

Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Polri, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut maupun pengembangannya.

Yusril Ihza Mahendra kembali bicara perkembangan penyidikan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.

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