Yusril Minta Wacana Ubah Definisi Korupsi Dikaji Hati-hati, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi dikaji secara mendalam sebelum diputuskan.

Yusril menilai usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan itu masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, terutama terkait penyesuaiannya dengan konvensi antikorupsi PBB atau UNCAC.

“Usulan DEN itu baru wacana. Apa yang dikemukakan baru garis besar, belum masuk ke detail persoalan tentang definisi korupsi yang ingin disesuaikan dengan UNCAC,” kata Yusril, Sabtu (24/10).

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Dia menegaskan kajian tidak cukup hanya membahas hukum materiil, tetapi juga perlu mencermati aspek hukum formil dalam pemberantasan korupsi.

Yusril sendiridijadwalkan menghadiri undangan DEN pada Senin (26/10). Dia menduga pertemuan itu akan menjadi forum untuk membahas substansi usulan tersebut secara lebih terperinci.

Menurut dia, pembahasan perubahan aturan harus mempertimbangkan sejarah pembentukan regulasi antikorupsi di Indonesia dan komitmen internasional yang telah disepakati pemerintah.

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Yusril mengungkapkan dirinya menjabat Menteri Kehakiman saat revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dia juga pernah menandatangani UNCAC di Markas Besar PBB, New York, pada 2003. Pada tahun yang sama, Yusril mengajukan rancangan undang-undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).