Yusril Ungkap Banyak Kejahatan Ekonomi Belum Masuk Kategori Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti sejumlah praktik kejahatan ekonomi yang dinilai merugikan negara, tetapi belum dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Salah satunya adalah under-invoicing atau pelaporan volume maupun nilai transaksi yang lebih rendah daripada kondisi sebenarnya.

Praktik tersebut dinilai berpotensi berkaitan dengan penyelundupan hasil tambang dan penipuan pajak yang merugikan perekonomian nasional.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai definisi korupsi dan rencana perbaikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Orang menambang semau-maunya, dia ekspor katakanlah 20.000 ton, lapor cuma 10.000. Nah, mereka melakukan penyelundupan besar-besaran, penipuan pajak dan lain-lain yang mungkin sekarang belum terkategorikan sebagai satu tindak pidana korupsi,” ucap Yusril, pada Selasa (27/10).

Yusril menuturkan ketentuan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu diperjelas agar tidak hanya berfokus pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mencakup perbuatan yang merugikan perekonomian negara.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum memberikan definisi khusus mengenai korupsi secara keseluruhan.

Dalam ketentuan yang berlaku, antara lain terdapat pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta penyalahgunaan kewenangan.