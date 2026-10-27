Yusril Usul Under Invoicing Masuk UU Tipikor, Komisi III: Perlu Dipertimbangkan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung usul Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang ingin revisi UU Tipikor, memasukkan perkara praktik manipulasi dokumen atau under invoicing.

"Saya mendukung usulan memasukkan under-invoicing ke dalam UU Tipikor. Ini sangat perlu dipertimbangkan," kata dia saat dihubungi, Selasa (27/10).

Sahroni menuturkan praktik culas under invoicing menjadi keresahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Terutama, terkait unsur kesengajaan oleh segelintir pihak yang terus menerus merugikan negara," kata Bendum NasDem itu.

Namun, kata Sahroni, pembaruan UU Tipikor ketika ingin memasukkan under invoicing harus jelas dan tidak memiliki ruang abu-abu.

Menurutnya, hal itu menjadi penting demi mencegah permasalahan dan hambatan di sektor bisnis dan perdagangan.

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"Intinya, kami ingin menutup celah korupsi tanpa mengabaikan kepastian hukum dan prinsip keadilan," kata dia.

Sahroni pada prinsipnya bakal mendukung upaya memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk melalui revisi UU Tipikor.