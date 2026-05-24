Yustina, Guru Honorer yang Setiap Hari Melewati Jalan dengan Akses yang Sulit.

PT PNM memberikan dukungan berupa pelatihan kepada guru honorer yang mengabdi di wilayah terpencil, salah satunya di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Foto: ANTARA/HO-PNM

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah guru honorer yang mengabdi di wilayah terpencil, salah satunya di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat pelatihan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (22/5), mengatakan dukungan berupa pelatihan kepada guru honorer merupakan bentuk apresiasi terhadap para pendidik yang tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan akses.

Salah satu penerima dukungan tersebut ialah Yustina Yuniarti, guru honorer di SDK Wukur, Kabupaten Sikka.

Yustina telah mengabdi selama 11 tahun di SDK Wukur.

Setiap hari, ia menempuh perjalanan sekitar 6 kilometer menuju sekolah dengan melewati jalan dengan akses yang sulit.

SDK Wukur saat ini menjadi tempat belajar bagi 34 siswa dengan didampingi delapan tenaga pendidik.

Di tengah kondisi akses dan ekonomi yang terbatas, Yustina memilih bertahan sebagai pendidik.

PT PNM menyatakan pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi penguat bagi Yustina dan para pendidik lain yang tetap mengajar di wilayah terpencil.

