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Yusuf Mahardika dan Wavi Zihan Bicara Soal Rambut Sewu

Yusuf Mahardika dan Wavi Zihan Bicara Soal Rambut Sewu
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Rambut Sewu: Satu Langkah Getih. Foto: Dok. Mika Production Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Yusuf Mahardika dan Wavi Zihan membintangi film horor terbaru berjudul Rambut Sewu: Satu Langkah Getih.

Keduanya lantas membagikan pengalaman dalam membangun karakter yang menjadi bagian penting pada perjalanan cerita.

Berperan sebagai Damar, Yusuf Mahardika melihat karakternya bukan sekadar pelengkap cerita.

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Damar menjadi salah satu sosok yang membantu membuka lapisan misteri yang dialami Wulan ketika rahasia masa lalu mulai terungkap.

"Perjalanan karakter Damar menjadi bagian penting dalam kisah Rambut Sewu: Satu Langkah Getih karena dia bukan hanya hadir sebagai pelengkap cerita, tetapi menjadi salah satu sosok yang membantu membuka lapisan misteri yang terjadi," ungkap Yusuf Mahardika dalam keterangannya.

Menurutnya, perjalanan Damar juga memperlihatkan bagaimana seseorang harus menghadapi rasa takut, konflik batin, serta pilihan sulit ketika berada di tengah kutukan yang terus membayangi.

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Sementara itu, Wavi Zihan mengungkapkan tantangan saat memerankan karakter Wulan.

"Untuk membangun karakter Wulan, tantangannya adalah bagaimana menggambarkan sosok yang mampu merasakan kehadiran hal-hal mistis, tetapi tetap berusaha menyembunyikan ketakutan tersebut demi menjaga perasaan ibunya," tuturnya.

Aktor Yusuf Mahardika dan Wavi Zihan membintangi film horor terbaru berjudul Rambut Sewu: Satu Langkah Getih.

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