Zahra Muzdalifah Tak Sabar Rasakan Sentuhan Alen Stajcic di Timnas Putri Indonesia

jpnn.com - Pesepak bola Zahra Muzdalifah menyambut positif keputusan PSSI menunjuk Alen Stajcic sebagai pelatih baru Timnas Putri Indonesia.

Pemain yang akrab disapa Zahmuz itu mengaku antusias dengan kehadiran pelatih asal Australia tersebut.

Rekam jejak Stajcic yang pernah membawa Timnas Putri Filipina tampil di Piala Dunia menjadi salah satu alasan Zahra tidak sabar untuk bekerja sama dengannya.

"Itu sangat keren. Beliau juga pernah membawa tim nasional Filipina hingga tampil di Piala Dunia. Mudah-mudahan, beliau bisa membawa Indonesia mencapai prestasi serupa seperti negara-negara lain," ujar Zahra.

Pemain kelahiran 4 April 2001 itu berharap Stajcic tidak hanya mampu meningkatkan kualitas Timnas putri Indonesia sebagai sebuah tim, tetapi juga mengembangkan kemampuan setiap pemain secara individu.

Menurut Zahra, pelatih dengan pengetahuan sepak bola yang mumpuni sangat dibutuhkan untuk membantu pemain meningkatkan kualitas permainan mereka.

"Saya sangat menyukai pelatih yang memiliki pengetahuan bagus dan mampu membuat saya berkembang menjadi pemain yang lebih baik dari sebelumnya," ujar pemain asal klub Dewa United Banten itu.

Zahra menilai kemampuan seorang pelatih tidak cukup hanya diukur dari keberhasilannya membangun permainan tim secara keseluruhan.