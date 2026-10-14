Zaki Iskandar Membela Bahlil Lahadalia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar angkat bicara mengenai hasil survei yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menyebut Bahlil Lahadalia sebagai Menteri berkinerja terburuk.

Zaki menyatakan bahwa hasil survei atau penilaian tersebut sangat tidak objektif dan tidak mencerminkan realitas di lapangan.

Menurut dia, selama menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia telah menorehkan banyak terobosan besar.

Kinerja moncer ini pula yang membuatnya menjadi salah satu menteri yang sangat dipercaya oleh Presiden.

"Menurut pendapat saya, hasil penilaian Celios ini tidak objektif. Selama menjabat menjadi Menteri ESDM, Pak Bahlil Lahadalia ini sudah banyak melakukan terobosan-terobosan," ujar Zaki Iskandar dalam keterangannya.

Zaki membeberkan sejumlah indikator utama yang menunjukkan keberhasilan kinerja Bahlil Lahadalia dalam memimpin sektor energi nasional, di antaranya mengendalikan ketersediaan BBM. Bahlil dinilai sukses menjaga pasokan bahan bakar minyak di seluruh wilayah Indonesia tetap aman.

Kemudian meningkatkan Lifting Minyak. Kementerian ESDM aktif mengejar target minyak Indonesia melalui berbagai inovasi dan efisiensi birokrasi.

Selanjutnya menahan harga BBM subsidi. Di tengah fluktuasi ekonomi global, harga BBM subsidi di dalam negeri berhasil dijaga agar tidak naik.