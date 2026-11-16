jpnn.com, MALAYSIA - Rapper asal Malaysia, Zamaera, berkolaborasi dengan produser asal Amerika Serikat, Samad Savage, merilis lagu berjudul Xperience.

Dirilis melalui label independen Mean Malaya Entertainment, lagu hip-hop/trap bertenaga itu menjadi sebuah anthem motivasional tentang determinasi diri, ketahanan mental, serta keberanian membangun jalan hidup sendiri tanpa terdistraksi oleh situasi sekitar maupun opini orang lain.

Xperience menandai babak baru dalam kolaborasi kreatif antara Zamaera dan Samad Savage setelah pertemuan musikal pertama dalam lagu Kill My Vibe pada 2023.

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Setelah bertemu langsung untuk pertama kalinya pada 2025 di New York City, keduanya mulai menggarap Xperience dari nol.

Melalui serangkaian proses eksplorasi dan reuni panggung bersama di ajang SXSW 2026 di Austin, Texas, lagu itu akhirnya dirampungkan ke dalam bentuk terbaiknya.

Diproduseri langsung oleh Samad Savage, Xperience memadukan ketukan instrumen trap yang tegas dengan pertukaran lirik yang tajam dari kedua artis.

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Lagu tersebut membedah tema ambisi, bertahan hidup, keberanian memutus hubungan dengan lingkungan yang menghambat perkembangan, hingga seni mengabaikan pujian semu maupun kritik yang menjatuhkan.

Zamaera dikenal sebagai salah satu figur hip-hop paling berpengaruh dari Malaysia yang memadukan rap tajam dengan tekstur musik elektronik.