Zaskia Sungkar Alami Mual di Kehamilan Kedua, Irwansyah Ungkap Hal Ini

Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Foto: Instagram/irwansyah_15

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zaskia Sungkar sedang mengandung calon anak keduanya dengan Irwansyah.

Di kehamilannya kedua, dia mengaku ada perbedaan yang dirasakannya dibanding sebelumnya.

Zaskia Sungkar menuturkan, dirinya merasakan mual lebih hebat.

"Ya kata dokter setiap kehamilan tuh beda. Aku pikir, kan, akan kayak ya sudahlah mirip-mirip. Ternyata beda banget. Yang ini luar biasa mabuknya," ujar Zaskia Sungkar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

"Kalau dulu tuh biasanya siang sudah enggak terlalu mabuk. Kalau ini sampai tengah malam tuh bisa muntah, ya tetapi alhamdulillah," sambungnya.

Sementara, Irwansyah mengatakan ada yang unik dari kehamilan istrinya saat ini.

Dia menuturkan rasa mual sang istri akan hilang ketika diajak berpergian ke luar kota.

"Tetapi, di kemabukan itu ada yang lucu sih sebenarnya. Ya kalau ke luar kota dia enggak mabuk," ucap Irwansyah.

Aktris Zaskia Sungkar sedang mengandung calon anak keduanya dengan sang suami, Irwansyah.

