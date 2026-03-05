Zawiyah Arraudah Jakarta Serukan Persatuan Umat untuk Membela Iran & Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Zawiyah Arraudah Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan Istighosah Khassah dan Iftar Bersama pada Sabtu (7/3), di Tebet Jakarta Selatan.

Kegiatan ini menjadi momentum doa bersama dan pernyataan sikap solidaritas Indonesia terhadap masyarakat muslim Palestina, Iran serta wilayah lain yang tengah mengalami konflik kemanusiaan.

Acara yang bakal dihadiri ratusan jamaah dan tokoh agama tersebut berisi pembacaan hizb Nashor dan doa bersama yang dipimpin para masyayikh diantaranya KH. Muhammad Danial Nafis ( Khadimu Thariqoh Shiddiqiyah Darqowiyah Syadziliyah & Rois JATMAN DKI Jakarta) dan KH. Ahmad Marwazi Al Makki Al Batawi (Khadiem Syaikh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadani).

Momentum 17 Ramadan dipilih karena memiliki nilai historis dalam tradisi Islam, sebagai hari terjadinya Perang Badar dan peristiwa Fathu Makkah, yang dimaknai sebagai simbol keteguhan iman dan solidaritas umat Islam.

Ketua panitia H. Reza Milady menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian moral dan kemanusiaan para ahlu thariqoh, sekaligus ajakan persatuan umat (ittihadul ummah) untuk merespons situasi global.

“Kami menegaskan bahwa tindakan militer gabungan Israel-AS yang memicu konflik berdarah dan serangan balasan serta memanasnya konflik wilayah di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah merupakan potret ego kekuasaan dan krisis nurani paling memalukan di abad ini,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa sikap solidaritas terhadap Palestina, Iran, dan dunia Islam lainnya sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia serta mendukung kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.

Selain istighosah, kegiatan edukasi yang terbuka untuk umum ini juga diisi dengan buka puasa bersama sebagai simbol persatuan dan penguatan solidaritas sosial di bulan Ramadhan.