ZCorner Dorong UMKM Mustahik di Jambi Naik Kelas
jpnn.com, JAMBI - ZCorner BAZNAS Kota Jambi hadir sebagai model pemberdayaan UMKM mustahik berbasis foodcourt modern yang memberikan ruang usaha strategis bagi pelaku UMKM binaan.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Hj. Saidah Sakwan MA menegaskan bahwa ZCorner dirancang untuk mengoptimalkan manfaat zakat bagi peningkatan ekonomi mustahik.
“ZCorner bukan sekadar tempat berjualan, tetapi ruang pemberdayaan agar mustahik naik kelas. Kami ingin zakat hadir dalam bentuk pemberdayaan nyata, bukan hanya bantuan sesaat,” ujar Saidah Sakwan, dalam keterangannya, Senin (24/11).
ZCorner Jambi menghadirkan 15 tenant UMKM yang telah melalui proses pembinaan BAZNAS. Para pelaku usaha memperoleh fasilitas lengkap, mulai dari akses transaksi digital, dukungan legalitas usaha hingga sertifikasi halal.
“Kami memastikan setiap tenant dibekali kemampuan untuk mengelola bisnis secara berkelanjutan,” tambah Saidah.
Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyambut baik kehadiran ZCorner yang dinilai dapat menghidupkan pusat keramaian Taman Remaja sekaligus memajukan pelaku UMKM lokal.
“Lokasi ini sangat strategis, dan kehadiran ZCorner memberi peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh,” katanya.
Ketua BAZNAS Provinsi Jambi Muhammad Amin menyebut antusiasme masyarakat terhadap ZCorner sangat menggembirakan.
ZCorner BAZNAS hadir di Jambi sebagai ruang usaha baru bagi UMKM mustahik untuk naik kelas dan mandiri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Riset Baru Ungkap Kembali Warisan Intelektual Zakat Syekh Nawawi Majene
- Wulangreh Omah Budaya Gelar Pertunjukan Gugur Gunung 4: Seteko Mimpi Sebakul Cerita
- Jakarta Bersiap! Pertamina Eco RunFest 2025 Gerakkan Ekonomi dan Energi Bersih
- Menuju Top 10 Pertapreneur Aggregator 2025: 30 UMKM Siap Berkompetisi
- Bank Mandiri Buka Livin’ Fest 2025 di Balikpapan, Perkuat UMKM dan Industri Kreatif
- Resmi Buka Livin’ Fest 2025 di Makassar, Bank Mandiri Siapkan Berbagai Promo Menarik