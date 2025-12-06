ZCorner UNS Dorong Pemberdayaan UMKM Mahasiswa dan Mustahik

jpnn.com, SOLO - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan ZCorner di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, sebagai pusat pemberdayaan UMKM binaan mustahik, khususnya mahasiswa, yang berlokasi di area Masjid Nurul Huda, Sabtu (6/12).

Peresmian ini melengkapi pembangunan 11 ZCorner di 11 kabupaten/kota dan delapan provinsi sepanjang tahun 2025.

Deputi I Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, H. M. Arifin Purwakananta menjelaskan, ZCorner UNS merupakan hasil kolaborasi serta dukungan pemerintah daerah.

Fasilitas ini menaungi sembilan tenant UMKM dan satu dapur bersama yang dikelola 20 mustahik—terdiri atas mahasiswa dan marbot masjid—dengan total bantuan usaha sebesar Rp272,45 juta.

Dia berharap ZCorner dapat menjadi model kolaborasi antara BAZNAS dan perguruan tinggi dalam mendorong ekonomi produktif mahasiswa.

Selain sebagai pusat kuliner, fasilitas ini juga diharapkan menjadi ruang pemberdayaan komprehensif yang mendorong lahirnya wirausaha muda.

“Kami ingin ZCorner berkembang menjadi Business Corner atau Student Business Center,” ujarnya.

Arifin juga menekankan fungsi edukasi zakat di balik penyematan huruf “Z” pada ZCorner. Menurutnya, fasilitas ini diharapkan menjadi pengingat bagi sivitas akademika tentang pentingnya berbagi. “Pada sebagian harta kita terdapat hak orang lain,” katanya.