Zeekr 009 Versi PHEV Mulai Jalanin Uji Jalan, Tenaganya Diklaim Buas
jpnn.com - Geely melalui merek premiumnya, Zeekr, dikabarkan tengah menyiapkan pembaruan dari MPV mewah, yakni Zeekr 009.
Namun, mobil yang dikenal sebagai kendaraan listrik akan mendapatkan pilihan teknologi plug-in hybrid (PHEV).
Kehadiran varian baru itu berpotensi memperluas pilihan konsumen yang menginginkan MPV premium dengan teknologi elektrifikasi.
Dikutip dari CarsNewsChina, Selasa (17/11), Zeekr 009 PHEV akan ditawarkan dengan mesin berkapasitas 2.000cc dengan tenaga 885 HP.
Mesin itu dikembangkan dari perusahaan patungan antara Geely dan Renault.
Kehadiran Zeekr 009 PHEV dengan kode EF2H tertangkap kamera saat menjalani uji jalan di Tiongkok.
Mobil itu masih menggunakan balutan kamuflase tebal.
Meski demikian, bentuk mobil itu masih mempertahankan karakter Zeekr 009. MPV itu terlihat memiliki garis atap yang rata, kap mesin tinggi dengan gril radiator besar, serta saluran masuk udara aktif (active air intake).
Zeekr 009 yang dikenal sebagai kendaraan listrik akan mendapatkan pilihan teknologi plug-in hybrid (PHEV).
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