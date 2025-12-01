ZEISS Vision Center Menegaskan Posisinya Sebagai Vision Care Berkelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - ZEISS Vision Center menegaskan posisinya sebagai destinasi vision care berkelas dunia di Indonesia.

Beroperasi dalam jaringan global lebih dari 370 ZEISS Vision Center (ZVC) di sekitar 50 negara, konsep ini membawa standar internasional ZEISS ke dalam pengalaman layanan lokal yang personal, akurat, dan modern.

Optik Tunggal menghadirkan ZEISS Vision Center dengan enam lokasi strategis; tiga toko di Jakarta (Plaza Indonesia, Senayan City, dan Pondok Indah Mall 3), dua toko di Surabaya (Tunjungan Plaza 6, dan Galaxy Mall 3), dan satu toko di Medan (Delipark).

Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan ekspansi ZEISS Vision Center terkuat di Asia Tenggara.

Konsep global-nya, “A Global Vision for Local Care,” menjadi pondasi hadirnya pusat pelayanan penglihatan yang tidak hanya menjual kacamata, melainkan menghadirkan pemeriksaan, konsultasi, dan solusi penglihatan yang mengikuti standar ZEISS di seluruh dunia.

ZEISS Vision Center menawarkan pendekatan yang sangat berbeda dari optik konvensional, mulai dari pemeriksaan penglihatan, pemetaan visual, pemilihan lensa, hingga kecocokan frame, dibangun atas prinsip presisi, ilmiah, dan personalisasi konsumen secara mendalam.

Seluruh proses pemeriksaan refraksi mata di ZEISS Vision Center menggunakan langkah-langkah pemeriksaan sesuai standar ZEISS Vision Analysis serta menggunakan instrumen ZEISS Vision Technology Solutions (VTS) yang diproduksi di Jerman.

“ZEISS Vision Center adalah representasi dari standar internasional dalam layanan pemeriksaan penglihatan. Ini bukan sekadar store atau optik premium; ini pusat layanan yang mengikuti protokol ZEISS di seluruh dunia. Pelanggan berhak mendapatkan solusi visual yang presisi, akurat, dan berbasis teknologi, bukan perkiraan atau kebiasaan," ujar Doli Rosmiaty, Direktur Operasional Optik Tunggal.