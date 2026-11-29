jpnn.com, BOGOR - Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menghadiri Apel Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kota Bogor 2026 di Plaza Balai Kota Bogor, belum lama ini.

Kehadirannya menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Peringatan HKN ke-62 menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan sektor kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Zenal mengatakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan berbagai elemen masyarakat.

Dengan kolaborasi tersebut, pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Selain itu, momentum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh warga Kota Bogor," kata Zenal.

Dia juga menekankan pentingnya peran DPRD Kota Bogor melalui fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mendukung berbagai program pembangunan kesehatan.