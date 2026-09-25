Zendhy Kusuma Rayakan Ulang Tahun dengan Doa, Apresiasi, dan Musik
jpnn.com, JAKARTA - Musisi dan pendidik musik, Zendhy Kusuma merayakan pertambahan usianya melalui 'Harmoni dalam Syukur'.
Acara tersebut merupakan sebuah perayaan yang menggabungkan refleksi, musik, pendidikan, dan apresiasi bersama keluarga, sahabat, guru, murid, serta musisi.
Digelar pada 21 September 2026 di BATI Group, Jakarta, kegiatan itu mengusung tema 'Apresiasi, Doa, dan Persembahan Kebaikan' dengan pesan 'Ketika Syukur Tidak Hanya Dirayakan, Tetapi Dibagikan'. Sekitar 150 undangan hadir dalam perayaan tersebut.
“Bertambah usia bagi saya bukan hanya tentang merayakan satu angka, tetapi tentang melihat kembali perjalanan, orang-orang yang sudah berjalan bersama, dan apa yang bisa terus saya kontribusikan. Musik bagi saya bukan hanya tentang tampil dan berkarya, tetapi juga tentang pendidikan, proses, disiplin, dan bagaimana kita bisa membantu generasi berikutnya berkembang,” ungkap Zendhy Kusuma
Sebagai musisi fusion Indonesia, perjalanan Zendhy Kisuma tidak hanya berlangsung di dalam negeri.
Dia terus mengembangkan karya dan jejaring musik hingga ke ranah internasional, termasuk melalui album ketiganya yang direkam di Jepang.
Semangat memperkenalkan sekaligus mengenal lebih dekat ekosistem musik Indonesia juga diwujudkan melalui program Goes to Nusantara.
Dalam perjalanan itu, Zendhy mengunjungi berbagai daerah untuk bertemu komunitas musik dan gitar serta musisi lokal, membuka ruang untuk sharing, networking, dan kolaborasi.
Musisi dan pendidik musik, Zendhy Kusuma merayakan pertambahan usianya melalui 'Harmoni dalam Syukur
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