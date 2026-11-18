jpnn.com, JAKARTA - Platform pendidikan digital Zenius kembali memperkuat eksistensinya di industri teknologi pendidikan Indonesia dengan bertransformasi menjadi Zenius Group.

Transformasi tersebut ditandai dengan pengembangan dua lini bisnis utama di bawah naungan PT Zenius Aktibet Grup (ZAG), yakni PT Zona Akselerasi Pendidikan (ZAP) dan PT Zona Pengembangan Xpertise (ZPX).

Setelah kembali beroperasi pada Juli 2024, Zenius kini mengembangkan ekosistem pembelajaran yang tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga sekolah, guru, hingga kalangan profesional.

ZAP berfokus pada layanan pendidikan jenjang SD hingga SMA atau K-12, sedangkan ZPX menyediakan layanan pembelajaran dan pengembangan keterampilan bagi individu maupun perusahaan.

CEO Zenius Group sekaligus Co-founder Zenius Sabda PS mengatakan transformasi ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pembelajaran masyarakat yang semakin beragam.

"Zenius Group kami kembangkan untuk menjawab kebutuhan belajar yang beragam," kata Sabda, Rabu (18/11).

Menurut dia, melalui ZAP, perusahaan ingin membantu siswa dan orang tua dalam proses pembelajaran sekaligus memberikan dukungan pendidikan bagi sekolah dan guru. Sementara, ZPX dikembangkan untuk memperluas layanan peningkatan kemampuan profesional bagi individu maupun perusahaan.

"Kami ingin layanan Zenius hadir di berbagai tahap pembelajaran," ujarnya.