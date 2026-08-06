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Zero Tolerance, BGN tak Ragu Menggandeng Kepolisian Usut Keracunan MBG

Zero Tolerance, BGN tak Ragu Menggandeng Kepolisian Usut Keracunan MBG
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Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sudaryono menegaskan bahwa BGN menargetkan tidak ada lagi kasus keracunan MBG.

“Ini zero tolerance sama keracunan ini. So far, sih, sudah menurun, cuma kami ingin nol, enggak boleh lagi ada. Jadi, bukan, kok, kemudian menurun kami berpuas diri, enggak,” kata Sudaryono seusai rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan para pakar gizi di Kantor Kemenkes, Rabu (5/8).

Dia menegaskan bahwa keracunan adalah suatu hal yang sangat fatal. Oleh karena itu, dia menegaskan bagaimana dan apa pun caranya tidak ada lagi kasus keracunan MBG.

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“Keracunan ini menjadi suatu hal yang fatal. Jadi, saya treatment-nya adalah ini nyawa seseorang, ini kesehatan seseorang, ini adalah keamanan seseorang," ungkap Sudaryono.

Dia menjelaskan bahwa setiap laporan dugaan keracunan langsung ditindaklanjuti dengan menghentikan sementara operasional dapur MBG.

Setelah itu, sampel makanan diperiksa oleh laboratorium Dinas Kesehatan di bawah supervisi Kementerian Kesehatan, guna memastikan penyebab kejadian. Hasil investigasi itu akan menentukan langkah hukum berikutnya.

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Menurut dia, apabila ditemukan unsur pidana, termasuk dugaan sabotase, maka BGN tidak akan ragu menyerahkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya, misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian," tutur Sudaryono.

Zero tolerance, BGN tak ragu menggandeng kepolisian untuk mengusut kasus keracunan MBG, terlebih jika ditemukan adanya unsur pidana maupun sabotase.

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