JPNN.com » Entertainment » Film » Zeynep dan Takdir Cinta Layla, Drama Turki Terbaru di ANTV

Zeynep dan Takdir Cinta Layla, Drama Turki Terbaru di ANTV. Foto: ANTV

jpnn.com, JAKARTA - ANTV kembali memperkaya deretan tayangan hiburan dengan menghadirkan dua serial Turki populer berjudul Zeynep dan Takdir Cinta Layla.

Kedua serial pilihan itu akan mulai tayang pada 26 September 2025, masing-masing pukul 15.00 WIB dan 16.30 WIB.

Chief Program and Communications Officer ANTV, Kiki Zulkarnain, menyatakan antusiasmenya atas kehadiran dua drama terbaru ini.

Menurutnya, Zeynep dan Takdir Cinta Layla akan menjadi pilihan tayangan berkualitas yang penuh emosi dan kisah tak terduga, mengikuti kesuksesan serial Turki sebelumnya di layar ANTV.

"Kami berharap kehadiran Zeynep dan Takdir Cinta Layla dapat mengobati kerinduan para penggemar drama Turki di Indonesia,” ungkap Kiki Zulkarnain.

Drama Zeynep, dengan judul asli Winds of Love (Rüzgarl? Tepe), dibintangi Gökberk Y?ld?r?m sebagai Halil dan Cemre Arda sebagai Zeynep.

Kisahnya berfokus pada Halil, seorang pemuda yang berniat membalas dendam kepada keluarga Aslanli yang telah menghancurkan hidupnya di masa lalu.

Namun, takdir mempertemukannya dengan Zeynep, putri keluarga tersebut, hingga kebencian perlahan berubah menjadi cinta.

