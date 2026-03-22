JPNN.com » Otomotif » Mobil » Zhanjian 700: SUV Offroad Terbaru Besutan Geely Gaalxy, Disebut 'Kapal Perang'

Zhanjian 700: SUV Offroad Terbaru Besutan Geely Gaalxy, Disebut 'Kapal Perang'

Zhanjian 700: SUV Offroad Terbaru Besutan Geely Gaalxy, Disebut 'Kapal Perang'
Geely Galaxy memperkenalkan Zhanjian 700. Foto: geely

jpnn.com - Langkah ekspansi Geely di segmen kendaraan tangguh kian serius. Melalui sub-mereknya, Geely Galaxy, memperkenalkan nama SUV off-road perdananya: Zhanjian 700.

Nama “Zhanjian” sendiri diambil dari istilah yang berarti kapal perang atau battleship.

Penyematan nama itu bukan tanpa alasan. Geely ingin menegaskan karakter kuat dan kemampuan jelajah tinggi dari SUV tersebut.

Menariknya, penamaan tersebut lahir dari kampanye global yang melibatkan sekitar 50.000 partisipan.

Hasil akhirnya memadukan citra kokoh kapal perang dengan angka 700, yang diyakini merepresentasikan level kemampuan sekaligus positioning produk di pasar.

Secara desain, Zhanjian 700 tampil dengan pendekatan yang tidak biasa.

Dari bocoran yang beredar, SUV mengusung bahasa desain terinspirasi riak air—sebuah sentuhan estetika khas China yang diterjemahkan ke dalam bentuk kendaraan off-road modern.

Siluetnya mengotak, dipadukan gril depan semi tertutup serta elemen bodi yang tegas, memperkuat kesan kokoh sejak pandangan pertama.

Langkah ekspansi Geely di segmen kendaraan tangguh kian serius. Melalui sub-mereknya, Geely Galaxy, memperkenalkan nama SUV off-road perdananya: Zhanjian 700.

