Ziarah 40 Hari Guruh Soekarnoputra, Megawati Khusyuk Berdoa dan Usap Nisan Adiknya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam adik bungsunya, Guruh Soekarnoputra, di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (4/11) sore. Ziarah yang berlangsung khidmat itu dilakukan untuk mengenang 40 hari wafatnya Guruh.

Megawati tiba di TPU Tanah Kusir disambut putranya yang juga Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo, bersama istri, Nancy Prabowo, serta keponakannya, Puti Guntur Soekarno, dan sejumlah anggota keluarga besar Bung Karno. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut menyambut kedatangan Megawati.

Setibanya di area pemakaman, Megawati berjalan perlahan menuju pusara dengan menggandeng tangan Prananda yang akrab disapa Mas Nanan. Prananda kemudian mempersilakan ibundanya duduk di kursi yang telah disiapkan di dekat makam Guruh. Suasana hening menyelimuti prosesi ziarah ketika lantunan doa dipanjatkan untuk almarhum. Megawati tampak khusyuk mengikuti doa bersama keluarga besarnya. Di tengah prosesi, Megawati beberapa kali terlihat mengusap matanya.

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Usai pembacaan doa, Megawati lebih dulu melakukan tabur bunga di makam ibundanya, Fatmawati Soekarno, Ibu Negara pertama RI yang dikenal sebagai penjahit bendera pusaka Merah Putih. Megawati menaburkan bunga di atas pusara sang ibu, kemudian menuangkan air dari botol yang dibawanya.

Setelah itu, dengan kembali menggandeng tangan Prananda, Megawati melangkah menuju makam Guruh. Sesampainya di depan pusara, Megawati langsung mengulurkan tangan dan mengusap nisan kayu yang menandai tempat peristirahatan terakhir sang adik. Megawati kemudian meminta Prananda menancapkan sejumlah bunga di bagian depan nisan. Dengan penuh perhatian, ia menyaksikan putranya menata bunga sedap malam ke dalam pot di depan pusara Guruh, lalu menuangkan air dari botol ke atas pusara.

Setelah Megawati dan keluarga besar selesai menaburkan bunga, sejumlah pimpinan pusat PDIP turut bergantian melakukan tabur bunga di pusara Guruh. Rombongan kemudian menuju kediaman almarhum di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, untuk mengikuti tahlilan dan doa bersama. Di kediaman Guruh, puluhan santri telah duduk rapi. Tampak hadir Prof Din Syamsuddin yang menjadi penceramah usai tahlilan.

Dalam sambutannya sebelum tahlilan yang dipandu Sekretaris Bamusi Helmi Hidayat, perwakilan keluarga besar, Rommy Soekarno, menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas berpulangnya sosok paman yang akrab disapa Pak Lek Guruh. Ia mengenang almarhum bukan hanya dari kehangatan hubungan kekeluargaan, melainkan juga keteladanan pemikiran serta kecintaannya yang tulus terhadap seni, budaya, dan kedaulatan bangsa Indonesia.

"Kepergian Pak Lek Guruh bukan hanya kehilangan bagi keluarga besar Soekarno. Indonesia telah kehilangan seorang maestro, seorang pemikir kebudayaan, sekaligus tokoh yang menjadikan kesenian sebagai medium perjuangan dan pengabdian terhadap bangsa," ujar Rommy dengan nada suara bergetar.