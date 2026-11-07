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Ziarah ke Makam Bung Karno, Hasto PDIP Doakan Indonesia Dijauhkan dari Anasir Jahat

Ziarah ke Makam Bung Karno, Hasto PDIP Doakan Indonesia Dijauhkan dari Anasir Jahat
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Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di makam Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Blitar, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (7/11). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, BLITAR - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berziarah ke makam Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno di Blitar, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (7/11).

Anggota DPR RI Kanang Budi Sulistiyo, Anggota DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Praptono, hingga Ketua Soekarno Run di Blitar Rera menjadi tokoh yang mendampingi Hasto berziarah.

Adapun, Hasto berziarah menjelang Hari Pahlawan 10 November dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

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Hasto bersama rombongan langsung mengambil tempat dengan duduk bersila ketika sampai di depan pusara Bung Karno.

Juru kunci makam Bung Karno, Mat tampak memimpin rombongan Hasto untuk berdoa di depan pusara makam Bung Karno.

Lantunan ayat suci pun dipanjatkan oleh Mat, mulai Q.S Al-Fatihah dan beberapa ayat di Q.S Al-Baqarah.

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Seusai doa, Hasto terlihat memimpin rombongan menabur bunga. Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu tampak menata dan memilih bunga dan menaruh di pusara Bung Karno.

Hasto juga menaburkan bunga ke makam orang tua Bung Karno, R. Soekeni Sosrodihardjo dan Ny. Ida Ayu Nyoman Rai yang mengapit pusara Soekarno.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendoakan Indonesia bisa jauh dari anasir jahat ketika berdoa di depan makam Bung Karno.

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