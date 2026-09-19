Ziarah ke TMP Kalibata Jelang HUT Lalu Lintas, Korlantas Kenang Jasa Purnawirawan

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Korlantas Polri menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (19/9) pagi.

Upacara dimulai pukul 08.00 WIB dipimpin langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Wibowo. Turut dihadiri para pejabat utama Korlantas Polri beserta Bhayangkari.

Rangkaian ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, serta peletakan karangan bunga di monumen TMP Kalibata.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di sejumlah makam purnawirawan Polri sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka.

Empat purnawirawan Polri yang diziarahi dalam kegiatan tersebut yakni:

1. Irjen (Purn) U.E. Medellu (6 April 1922–6 Januari 2012) Dir Lantas Polri periode 1965-1972

2. Brigjen (Purn) Untung Margono (3 Agustus 1916 - 24 Desember 2002) Kadis Lantas Mabak periode 1955-1965

3. Irjen (Purn) Drs. H. Suprapto, M.M. (14 November 1946–12 September 2021) Dir Lantas Polri periode 1998-2000

4. Irjen (Purn) Drs. Yudi Sushariyanto, S.H. (6 Oktober 1953–27 Maret 2025) Dir Lantas Polri periode 2006 - 2008

Ziarah dan tabur bunga tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan pengabdian para pendahulu di lingkungan Kepolisian.

Momentum tersebut juga menjadi pengingat bagi insan lalu lintas untuk meneruskan nilai-nilai pengabdian para pendahulu melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan humanis, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (cuy/jpnn)