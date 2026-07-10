Ziarah ke TMP Seroja, Megawati Doakan Prajurit yang Gugur di Timor Leste

jpnn.com, DILI - Mengawali hari ketiga kunjungannya di Timor Leste, Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mendatangi Taman Makam Pahlawan Seroja di Dili, Jumat (10/7).

Pantauan di lokasi, Megawati yang tampak mengenakan pakaian tenun ikat berwarna biru dengan kerudung putih tiba di kompleks TMP Seroja sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Ia didampingi oleh keponakannya, Puti Guntur Soekarno dan Romy Soekarno.

Megawati langsung mengisi buku tamu. Setelah itu, dilakukan upacara penghormatan singkat. Dengan takzim dan hikmat, Megawati memimpin hening cipta yang diikuti seluruh peserta ziarah. Dalam momen itu, Megawati secara khusus meletakkan karangan bunga di kompleks TMP Seroja. Kepala Staf Kepresidenan Timor Leste Henriqueta Maria da Silva yang turut berziarah juga melakukan hal yang sama.

Seusai upacara, Megawati bergerak ke arah dua makam dan menaburkan bunga. Selanjutnya, ia tampak memanjatkan doa. Setelah berziarah, Megawati dan rombongan melakukan foto bersama.

Taman Makam Pahlawan Seroja adalah pemakaman militer yang dikhususkan bagi prajurit ABRI dan pejuang integrasi Timor-Timur yang gugur selama konflik antara tahun 1975 hingga 1999. Kompleks makam utama di Dili menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sekitar 600 pahlawan integrasi sekaligus tercatat sebagai pemakaman terbesar milik Indonesia di luar negeri.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga memimpin jajaran partainya untuk berziarah dan mendatangi Taman Makam Pahlawan Metinaro.

Kunjungan Megawati ke Dili kali ini tidak terlepas dari sejarah 24 tahun lalu. Putri Bung Karno ini hadir pada 20 Mei 2002 di Padang Tasitolu saat menghadiri langsung upacara restorasi kemerdekaan Timor Leste. Pada kunjungannya kali ini, Megawati dianugerahi penghargaan tertinggi dari Pemerintah Timor Leste, yakni Grande Colar da Ordem de Timor-Leste di Istana Kepresidenan Nicolau Lobato, Dili. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden Timor Leste José Ramos-Horta dan disaksikan oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão.

Megawati dinilai berkontribusi signifikan dalam memperkuat hubungan persahabatan, dialog, dan normalisasi hubungan bilateral pascapemulihan kemerdekaan Timor Leste. Megawati menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir, melainkan sebuah amanat dan janji masa depan yang harus terus dikerjakan oleh Indonesia dan Timor Leste.