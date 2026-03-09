Ziarah Ziarah

menu
Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Ziarah pertama saya di Kairo: ke makam Imam Syafi'i. Satu dari imam empat mazhab: Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi.

Islam di Tiongkok mazhabnya Hanafi. Indonesia Syafi'i. Rasanya saya ikut Syafi'i campur Hanafi.

Bangunan tinggi di sekitar makam Imam Syafi'i banyak dikosongkan. Sebagian sudah dihancurkan. Itu menambah tebalnya debu yang harus masuk paru.

Akan tetapi itu juga memberi harapan: pembangunan ekonomi dan modernisasi terus berlangsung di Mesir.

Sementara ini suasananya masih seperti dulu: jalan tanah, debu tebal, kaki lima saling bersaing, pengemis berbaris, dan terik matahari kian ngeri.

Imam Syafi'i inilah yang membuat Islam sangat moderat. Selalu memberi jalan tengah untuk urusan keagamaan. Indonesia berada di jalur ini. Al Azhar University di jalur ini. Banyak mahasiswa yang pilih kuliah di Al Azhar karena ingin belajar sikap tengahnya itu.

Namun, yang mendampingi saya selama di Kairo adalah orang Indonesia dengan latar belakang keluarga pengikut Persis –Persatuan Islam.

