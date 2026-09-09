Zidan & Raisya Bawazier Sering Cekcok Hingga Muncul Isu Perselingkuhan, Pengacara Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Pihak Muhammad Zidan buka suara mengenai perceraian dengan Raisya Bawazier.
Kuasa hukum Muhammad Zidan, Didi Lestarion mengungkapkan rumah tangga kliennya dan Raisya Bawazier diwarnai oleh kesalahpahaman dan pertengkaran.
Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih detail mengenai penyebab pernikahan pasangan tersebut kini di ujung perceraian.
"Sebenarnya ada kesalahpahaman dan ada pertengkaran. Tapi pihak Raiysha maupun pihak Zidan sudah bersepakat untuk tidak membongkar permasalahan tersebut," ujar Didi Lestarion di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Dia menuturkan pertengkaran melalui telepon maupun WhatsApp juga kerap kali terjadi.
"Kalau pertengkaran melalui WhatsApp, melalui telepon itu sering. Nah, itu yang mengakibatkan perceraian itu layak untuk dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena sebab-sebab sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi," ucap Didi Lestarion.
Di tengah proses perceraian itu muncul pula isu perselingkuhan yang dikaitkan dengan keretakan rumah tangga Raisya dan Zidan.
Namun, pihak Zidan membantah dengan tegas isu dugaan perselingkuhan tersebut.
Pihak Muhammad Zidan buka suara mengenai perceraian dengan aktris Raisya Bawazier.
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