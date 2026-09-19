Zidane Umumkan Skuad Timnas Prancis, Panggil 5 Pemain Debutan

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Prancis Zinedine Zidane mengumumkan skuad Les Bleus.

Zidane total memanggil 23 pemain. Dia bahkan memanggil lima nama baru masuk Timnas Prancis untuk mengarungi jeda internasional periode September dan Oktober 2026.

Prancis dijadwalkan akan melangsungkan empat pertandingan pada UEFA Nations League pada jeda internasional dengan menghadapi Turki (25/9), Belgia (28/9), Italia (2/10) dan Belgia (5/10).

Dilansir dari unggahan media sosial resmi, Sabtu, Zidane memanggil lima pemain debutan, yakni kiper Guillaume Restes, dua bek Andy Diouf dan Jeremy Jacquet, gelandang Lucas Da Cunha, serta penyerang Esteban Lepaul.

Selain kelima nama tersebut, skuad Prancis masih didominasi oleh nama-nama berpengalaman yang pada Piala Dunia 2026 lalu berhasil membawa Les Bleus menembus semifinal.

Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Adrien Rabiot, Manue Kone, Ibrahima Konate hingga Mike Maignan menjadi pilar utama dari Les Blues.

Zidane mempercayakan posisi penjaga gawang Prancis kepada tiga kiper, yakni Mike Maignan, Guillame Restes dan Robin Risser.

Lini belakang Prancis akan diisi oleh Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Adrien Truffert dan Dayot Upamecano.