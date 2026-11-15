jpnn.com, JAKARTA - KAMP Pictures berkolaborasi dengan CIE Pictures bakal menghadirkan film horor terbaru berjudul Pok Ame Ame.

Lewat trailer dan poster yang dirilis, film ini memperlihatkan teror yang berawal dari sebuah liburan di vila kawasan pedesaan.

Suasana kampung yang semula tenang dan damai perlahan berubah mencekam setelah muncul sejumlah kejadian misterius.

Situasi makin tidak terkendali ketika para karakter mulai berhadapan dengan sesuatu yang sulit dijelaskan.

Aktor Zikri Daulay memerankan karakter bernama Barek dalam film Pok Ame Ame.

Dia mengatakan karakter yang diperankannya merupakan satu-satunya figur pria dalam kelompok pertemanan yang ada di film tersebut.

Barek diceritakan sebagai karakter yang memiliki sifat sangat perhatian kepada rekan-rekannya.

"Di sini dia satu-satunya cowok di geng pertemanan mereka. Jadi, dia tipikal cowok yang taking care temannya. Jadi, ketika temannya sedih karena ada salah satu orang tua dari salah satu karakter di sini meninggal, terus akhirnya dia ngajak liburan," ujar Zikri Daulay di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).