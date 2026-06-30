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Zion Suzuki Akui Satu Hal yang Terus Menghantuinya seusai Jepang Kalah dari Brasil

Zion Suzuki Akui Satu Hal yang Terus Menghantuinya seusai Jepang Kalah dari Brasil
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Kiper Timnas Jepang Zion Suzuki (jersei hijau) berusaha menghalau gawangnya dari kebobolan saat laga melawan Jerman di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Pedro Nunes.

jpnn.com - Kekalahan Jepang dari Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 meninggalkan penyesalan mendalam bagi Zion Suzuki.

Kiper Samurai Biru itu menilai dirinya belum mampu memberikan penyelamatan yang dibutuhkan tim sehingga gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.

Berlaga di Houston Stadium, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB, harapan Jepang sebenarnya sempat terbuka lebar setelah Kaishu Sano memecah kebuntuan pada menit ke-29.

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Namun, Brasil menunjukkan mental juara selepas turun minum.

Casemiro mengawali kebangkitan Selecao lewat gol penyeimbang sebelum Gabriel Martinelli mematahkan perlawanan Jepang melalui gol pada masa injury time.

Di tengah kekecewaan tersebut, Suzuki memilih melakukan evaluasi terhadap penampilannya di bawah mistar.

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Penjaga gawang Parma itu menilai masih banyak aspek yang harus diperbaiki agar mampu bersaing di level tertinggi.

"Kekalahan ini sangat menyakitkan karena hasil yang kami inginkan tidak tercapai."

Kekalahan Jepang dari Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 meninggalkan penyesalan mendalam bagi Zion Suzuki.

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