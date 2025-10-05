Ziva Magnolya Buat Galau Penonton TP Jazz Bandung, Penampilannya Bikin Sendu

jpnn.com, BANDUNG - Penyanyi Ziva Magnolya sukses membuat panggung The Papandayan (TP) Jazz 2025 menjadi galau.

Ziva yang tampil di Suagi Ballroom tampil membawakan lagu-lagu bernuansa sendu. Beberapa lagu 'patah hatinya' juga sukses bikin penonton galau.

Lagu 'Wanita Biasa' dari album 'Merangkai' membawa Ziva pada track-track yang lain tak kalah sendu.

Dia lalu me-madley lagu-lagu galaunya, seperti 'Menyesal', Menanti', 'Peri Cintaku' dan 'Tak Sanggup Lupa'.

Dalam TP Jazz ini, Ziva juga membawakan dua single terbaru dari album yang dirilis tahun ini, '200K' dan 'Tertarik Atau Baik'.

"Lagu ini ada di album terbaru aku, judulnya 200K atau 200 ribu jam. Lagu ini aku tulis buat teman-teman yang masih jomblo, tapi jomblonya dari lahir," ujarnya.

Baca Juga: Nicholas Saputra Petik Banyak Pelajaran dari Perannya di Film Tukar Takdir

Para penonton ikut bersuka dalam lagu ber-genre pop itu. Tak seperti lagu-lagu lainnya yang cenderung mellow, kali ini Ziva punya lagu bertempo cepat.

Kurang puas dengan suguhan musik cerianya, Ziva kembali membawa penonton larut dalam kegalauan dengan single hitsnya 'Cukup'.