Ziva Magnolya Ceritakan Pengalamannya Bintangi Ayah, Aku Mau Cerita

jpnn.com - Penyanyi sekaligus aktris Zumiva Magnolya membintangi film Ayah, Aku Mau Cerita.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai Aisha, putri dari Andi Budiman (Vino G. Bastian) dan Marini (Niken Anjani).

Ziva Magnolya lantas menceritakan pengalamannya yang harus melakoni emosi naik turun, serta beradu akting dengan Vino G Bastian hingga Marsha Timothy.

"Yang pasti ini menegangkan buat aku, karena aku langsung main. Ini pertama kalinya aku jadi cast di film layar lebar. Jadi tantangannya sangat-sangat luar biasa besar. Terus juga, enggak main-main lho ini ya. Aku bermain dengan kakak-kakak yang ada di sebelahku. Semua ini orang-orang yang sudah sangat-sangat berpengalaman," ujar Ziva Magnolya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/8) malam.

"Jadi itu yang bikin aku justru lebih banyak mengulik juga untuk bagaimana sih sebetulnya berakting itu kayak bagaimana, kayak begitu sih," sambungnya.

Perempuan 25 tahun itu pun mengungkapkan cerita di balik pengambilan salah satu adegan yang cukup intens dalam film tersebut.

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Dia mengaku sangat terbantu dengan dukungan dari para pemain maupun para kru saat menjalani salah satu adegan itu.

"Itu butuh support juga dari semuanya ya. Enggak cuman pemain juga, kru-kru juga. Jadi, itu memang cukup intens dan aku merasa kalau misalkan aku lagi ngebayangin begitu ya, kalau aku enggak sering-sering nanya ini bagaimana caranya, itu pasti aku bakalan kayak, ini bagaimana ya? Tapi ternyata semuanya mengalir begitu," kata Ziva.