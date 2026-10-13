Zoe Levana Bongkar Pengalaman Jadi Korban Bullying

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Zoe Levana mengungkap pengalaman menjadi korban bullying saat masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) hingga SMP.

Dia mengatakan perundungan yang dialaminya lebih mengarah pada kondisi psikis daripada kekerasan fisik atau perkataan kasar.

“Jadi dikucilkan, dijauhin. Jadi susah juga kalau mau ngomong gimana, ya. Takutnya dikirain, 'Wah, dia seeking attention',” kata Zoe Levana saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 20 tahun tersebut tidak mengetahui alasan teman-temannya melakukan bullying pada masa itu.

Padahal, Zoe Levana merasa tidak melakukan kesalahan atau pun perbuatan jahat.

“Aku enggak tahu kenapa bisa dikucilkan gitu waktu kecil," tuturnya.

Zoe Levana kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada sang ibunda.

Dia pun mendapat nasihat agar tidak membalas perlakuan buruk teman-temannya dengan cara yang sama. Ibu justru meminta dirinya membuktikan kemampuannya melalui prestasi.