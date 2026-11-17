jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi DPR RI Partai Demokrat Zulfikar Hamonangan menilai Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad layak menjadi wakil presiden apabila Presiden Prabowo Subianto memilih calon pendampingnya dari internal Partai Gerindra.

Menurut Zulfikar, Dasco memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan membaca dinamika politik, serta kecakapan menyusun strategi jangka panjang.

Dia mengatakan Dasco mampu mengerti pikiran-pikran Presiden Prabowo dalam membangun bangsa ini. Dan, itu sudah diterjemahkannya dalam mengelola agenda dan strategi politik Partai Gerindra.

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"Bagi saya, Bang Dasco itu sangat memahami pikiran-pikiran Bapak Prabowo dalam membangun bangsa ini. Itu sudah dibuktikannya dengan mampu menerjemahkan keinginan Pak Prabowo dalam semua agenda politik dan juga strategi politik Partai Gerindra," kata Zulfikar saat dihubungi wartawan, Selasa (17/11).

Zulfikar menilai karakter Dasco yang tenang dan memiliki kemampuan analisis politik yang tajam menjadi salah satu keunggulannya.

"Memiliki jiwa yang tenang dan tajam dalam berpikir serta memiliki analisis jangka panjang. Jadi, sangat pantas mendampingi Bapak Prabowo apabila diambil dari kader Gerindra secara internal," ujarnya.

Meski demikian, Zulfikar menegaskan bahwa penilaiannya terhadap Dasco bersifat kondisional, yakni apabila Prabowo mempertimbangkan figur dari internal Gerindra untuk mengisi jabatan wakil presiden.

"Pandangan saya pribadi, Bang Dasco sepertinya yang punya kualitas dan kemampuan cara berpikir dan analisis yang tajam," kata Zulfikar.